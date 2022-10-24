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ЦБ выявил о более сотни нарушений в действиях банков

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Центробанк (ЦБ РФ) с начала января по середину октября этого года принял 105 постановлений о привлечении финансовых организаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика. Эти показатели лишь немногим меньше аналогичного периода 2021-го: тогда было более 120 дел, передает телеканал «Известия».

Больше всего штрафов в этом году получил банк «Открытие». На его долю приходится почти половина дел (44 постановления). Далее следуют: «Альфа-Банк» (25), «Тинькофф» (11), МТС Банк (9), «Райффайзенбанк» (8) и ВТБ (5). По одному разу оштрафованы «Совкомбанк», «ДОМ.РФ» и «Хоум кредит».

В отношении микрофинансовых организаций (МФО) с начала года принято 25 постановлений. Лидер по числу незаконных действий — МФО «Центр финансовой поддержки» (бренд Viva деньги).

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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