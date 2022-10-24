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Источник раскрыл возможные причины убийства таксиста на Maybach

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Фото: РЕН ТВ
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Личность подозреваемого в убийстве 31-летнего водителя такси марки Maybach, вероятно, установили. Об этом 23 октября «Известиям» сообщил источник.

«Подозревается 19-летний Сергей Ш. Он сын священника, но пока это неподтвержденная информация», — сказал он.

Предположительно, подозреваемый пошел на преступление ради дорогого автомобиля. Он вызвал такси бизнес-класса, проехал по заданному маршруту, после чего напал на водителя и убил его. Затем злоумышленник продал элитный автомобиль и скрылся.

Ранее в этот день сообщалось, что тело 31-летнего водителя такси бизнес-класса Петра, пропавшего на Maybach 17 октября в Москве, обнаружили в лесополосе недалеко от Сергиева Посада.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства. Преступник объявлен в розыск.

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