Источник раскрыл возможные причины убийства таксиста на Maybach

Личность подозреваемого в убийстве 31-летнего водителя такси марки Maybach, вероятно, установили. Об этом 23 октября «Известиям» сообщил источник.

«Подозревается 19-летний Сергей Ш. Он сын священника, но пока это неподтвержденная информация», — сказал он.

Предположительно, подозреваемый пошел на преступление ради дорогого автомобиля. Он вызвал такси бизнес-класса, проехал по заданному маршруту, после чего напал на водителя и убил его. Затем злоумышленник продал элитный автомобиль и скрылся.

Ранее в этот день сообщалось, что тело 31-летнего водителя такси бизнес-класса Петра, пропавшего на Maybach 17 октября в Москве, обнаружили в лесополосе недалеко от Сергиева Посада.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства. Преступник объявлен в розыск.