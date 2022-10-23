В Германии экоактивисты облили картину Клода Моне картофельным пюре

Очередной шедевр искусства был испорчен экоактивистами. На этот раз пострадала картина Клода Моне Les Meules в музее Барберини, передает телеканал «Известия». Вандалы работали по стандартному сценарию. Сначала облили полотно картофельным пюре, а затем приклеили себя к полу. На данном этапе неясно, в какой степени была повреждена картина. Активисты движения Letzte Generation выступают за защиту климата. В 2019 году живопись была продана на аукционе за $110 млн.

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