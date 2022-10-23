Из-за урагана поселки в Новосибирской области остались без электричества

Из-за сильного ветра 95 поселков в Новосибирской области остались без электричества. Власти региона оперативно устраняют последствия урагана, задействовано 106 бригад, передает телеканал «Известия». Ранее в Новосибирске ветром сорвало крышу общежития. Кровля рухнула на стоящие рядом машины и линии электропередач. Повреждены два автомобиля, система горячего водоснабжения. Известно, что с третьего этажа общежития эвакуированы 13 человек, из них трое детей. Пострадавших нет.

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