Сербский рубеж

Процесс формирования обновленного состава правительства Сербии, куда впервые, по предварительным оценкам, должно войти большое число лиц, ориентированных на прозападный политический курс, почти завершился. На этом фоне всё чаще встает вопрос — а не падет ли Белград под давлением Запада, будучи вынужденным присоединиться к антироссийским санкциям?

На сегодня Сербия — единственная страна в Европе, за исключением Республики Беларусь, которая с 2014 года не ввела никаких ограничений в отношении России. Стоит отметить, что это решение далось сербским властям очень нелегко. Сербы — исторически одни из самых больших русофилов. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто приехать в страну и пообщаться с местным населением.

Однако ситуация осложняется рядом факторов: первый — в 2012 году страна стала кандидатом на вступление в ЕС, будучи от него зависимой в том числе экономически. Уже 10 лет идет переговорный процесс, требующий полного внешнеполитического соответствия курсу ЕС — а именно присоединения к антироссийской риторике и введению санкций. Второй фактор — косовский вопрос. Для вступления в Евросоюз от Белграда требуют полного признания независимости края. Есть также и третий фактор — пропаганда диктатуры ультралиберализма, прежде всего нетрадиционных семейных ценностей, против чего выступает абсолютное большинство сербского общества, которое остается крайне религиозным и приверженным сугубо традиционным ценностям.

Таким образом, складывается ситуация, при которой Сербии просто выкручивают руки, не оставляя выбора, прекрасно осознавая, что ни одно из трех условий для нее неприемлемо. В последние месяцы давление растет в геометрической прогрессии. На прошлой неделе Европарламент потребовал от Белграда определиться с политикой в отношении РФ. Был дан ясный намек на полную остановку переговоров о членстве в ЕС и экономических дотаций в случае, если сербские власти вновь откажутся от введения санкций против Москвы. То же самое касается вопроса о признании независимости Приштины. Страны ЕС при поддержке США пытаются всеми способами активно протолкнуть членство Косово в различных международных организациях.

Президент Сербии Александр Вучич не раз однозначно высказывался, что при нем Белград никогда не введет санкции в отношении России и не желает рушить традиционные братские связи и экономические отношения двух стран. Однако в последнее время всё более заметна несколько иная риторика в сербских правящих кругах. Под давлением Запада в стране мало-помалу идет насильственная смена политических элит. Бывший вице-премьер и министр энергетики Зорана Михайлович в который раз отметила, что Сербия должна идти плечом к плечу с Европой, привести свою внешнюю политику к стандартам ЕС, отказаться от российских энергоресурсов и признать РФ «агрессором» на Украине.

Кроме того, недавно назначенный на пост министра экономики Рада Баста, известный громкими прозападными заявлениями, регулярно повторяет, что пора положить конец «культу России» в Сербии, поскольку это мешает Белграду двигаться по «европейскому пути». При этом мнение большинства населения, как впрочем и позиция многих людей в правящей верхушке страны, остается как бы за бортом. Откровенно говоря, сложно было представить себе такие заявления в сербских политических кругах еще пару лет назад, но теперь это становится возможным. Налицо кулуарная «разъяснительная беседа» Запада с властями Сербии.

Вне всяких сомнений, Белград готовят к неизбежности введения санкций против России, постоянно усиливая давление и прибегая к политическому шантажу. Поэтому в ближайшее время вновь возможно ожидать роста напряженности на Балканах, несмотря на то что президент Вучич по-прежнему утверждает: «Сербия будет держаться до последнего и не введет санкции, пока не настанет критический момент». Звучали также крайне жесткие слова на высшем уровне в адрес представителей западных стран — Вучич сравнил их с «воронами, жаждущими выклевать глаза сербам», а также отмечал, что «если Белград введет санкции против России, на Западе около недели будут хлопать его по плечу, жать руку, а потом просто забудут об этом».

Главный вопрос в том, насколько долго еще Сербия сможет продержаться, не сломавшись под западным давлением. Ей это удается целых восемь лет, что вызывает уважение и удивление. Белграду, конечно, приходится идти на определенные жертвы, в частности голосовать за резолюции, осуждающие СВО России на Украине, проведение референдумов о присоединении к РФ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, но на то есть свои причины.

Первая заключается в том, что Сербия не может публично выступать против принципа территориальной целостности государств, имея у себя под боком многолетнюю проблему с Косово. Вторая причина связана с ограниченностью внутренних ресурсов и возможностей противостоять западному давлению, особенно когда в ход идет шантаж. Так, например, Сербии обещали сохранить транзит российской нефти через хорватский трубопровод JANAF в обмен за поддержку приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека. В итоге Сербия проголосовала под давлением, а трубопровод в Хорватии всё равно закрыли для импорта российской нефти в страну. В результате Белград договорился с Будапештом о совместном строительстве трубопровода для поставок российской нефти из нефтепровода «Дружба».

На сегодня наиболее вероятным представляется следующий сценарий: прессинг Запада продолжится и будет только усиливаться, подойдя к критической отметке. ЕС будет давить на невозможность дальнейших переговоров о вступлении и экономической помощи в случае несогласованности внешней политики страны с общим подходом Евросоюза, грозить Сербии международной изоляцией, вторичными санкциями. Высока вероятность и того, что сербам будут предлагать ускоренное вступление в обмен на сдачу позиций. Однако это, скорее всего, останется лишь пустым обещанием. Ресурсов противостоять западному давлению у Сербии всё меньше, с каждым днем делать это становится сложнее. Поэтому уже до конца нынешнего года или в 2023-м Белград может официально присоединиться к санкциям.

Впрочем, если это и произойдет, маловероятно, что это кардинально испортит российско-сербские отношения, сделав их враждебными. При условии сохранения во властных структурах Сербии элит, настроенных в большинстве своем на дружественные связи и стратегическое партнерство с Россией, стороны поймут мотивы друг друга и реальное положение вещей.

Этому свидетельствуют неоднократные заявления посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко о том, что в Москве прекрасно понимают международное положение, в котором сейчас находится Сербия, мотив тех или иных решений, а также высоко ценят приверженность идеям национального суверенитета и искренним отношениям с Россией. Показателен в этом смысле также и недавний визит заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко в Белград 13–14 октября этого года, в ходе которого, в частности, обсуждались возможности преодоления последствий конфронтационного курса Запада.

Немаловажным фактором в пользу сохранения тесных отношений остается и то, что сербы, в том числе власть, очень хорошо помнят события 1990-х годов, период югославских войн, косовскую проблему, поддержку Западом террористической «Армии освобождения Косово», натовские бомбардировки Белграда в 1999 году и многое другое. Этим и объясняется отчасти такой уровень поддержки России. В самой Сербии, да и в регионе Западных Балкан в целом, РФ и ее политику сегодня воспринимают как торжество справедливости в мире, где коллективный Запад пытается сохранить однополярную диктатуру.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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