Источник сообщил о гибели двух пилотов при падении Су-30 в Иркутске

Два пилота, по предварительным данным, погибли при падении Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом 23 октября сообщил источник «Известий».

Позднее единая дежурно-диспетчерская служба Иркутска подтвердила гибель обоих пилотов.

Самолет упал на жилой дом в городской черте Иркутска, совершая испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил факт происшествия и выехал на место ЧП.

Как следует из опубликованных в соцсетях видео, ЧП произошло в частном секторе. Над местом падения поднимается столб пламени. По данным спасателей, площадь пожара составляет 200 кв. м.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.