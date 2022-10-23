Источник сообщил о гибели двух пилотов при падении Су-30 в Иркутске
Два пилота, по предварительным данным, погибли при падении Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом 23 октября сообщил источник «Известий».
Позднее единая дежурно-диспетчерская служба Иркутска подтвердила гибель обоих пилотов.
Самолет упал на жилой дом в городской черте Иркутска, совершая испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил факт происшествия и выехал на место ЧП.
Как следует из опубликованных в соцсетях видео, ЧП произошло в частном секторе. Над местом падения поднимается столб пламени. По данным спасателей, площадь пожара составляет 200 кв. м.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется.