Су-30 потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полета

Самолет Су-30 упал на жилой дом в городской черте Иркутска, совершая испытательный полет, сообщили 23 октября в региональном управлении МЧС.

«Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС уточнили, что деревянный двухэтажный дом находится в микрорайоне Ново-Ленино, Второй Советский переулок, дом 2.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется. На месте ЧП возник пожар на площади 200 кв. м.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

новость дополняется