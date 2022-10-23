Последнее письмо Джона Леннона продали на аукционе за $64 тыс.

Последнее письмо британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона, написанное за несколько часов до его смерти, было продано на аукционе за $64 тыс. Об этом 22 октября сообщило издание TMZ.

Стоимость письма, по всеобщим ожиданиям, должна была составить $30–50 тыс., но к концу 17-дневного аукциона количество претендентов на лот увеличилось, и его цена возросла.

Письмо было продано аукционным домом Gotta Have Rock and Roll за $63 750. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Леннон написал это письмо своему бухгалтеру Барри Николсу за несколько часов до гибели. В письме были перечислены имена трех доверенных лиц для голосования на ежегодном собрании корпорации Beatles от имени музыканта.

В декабре 1980 года Джону Леннону, выходящему из студии звукозаписи вместе с женой, пять раз выстрелили в спину. Музыканта госпитализировали, однако медики оказались бессильны, он скончался сразу по прибытии в медицинское отделение.

Убийцей Леннона оказался Марк Чепмен, признавшийся впоследствии, что убил артиста «для славы». В 2020 году, спустя 40 лет с момента преступления, Чепмен выразил раскаяние в содеянном и отметил, что с пониманием отнесется к любому решению суда, даже если ему придется остаться в тюрьме до конца жизни. В настоящий момент злоумышленник отбывает срок в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка.

Тогда же Чепмен попросил прощения у вдовы Джона Леннона Йоко Оно за причиненную ей боль. Отбывающий пожизненное заключение преступник назвал свой поступок эгоистичным, отметив, что застрелил музыканта «для славы» и заслужил за это смертную казнь.

Associated Press со ссылкой на департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк 12 сентября сообщило, что убийце Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). В следующий раз подать заявление заключенный сможет только в феврале 2024 года.