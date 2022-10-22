В честь Дня народного единства парковки на улицах Москвы будут бесплатными

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 4 и 5 ноября в честь Дня народного единства, сообщает столичный департамент транспорта. 6 ноября жители столицы также смогут оставить машину на парковке бесплатно, за исключением улиц с повышенными тарифами, передает телеканал «Известия».

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