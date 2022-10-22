Не менее 15 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Индии

По меньшей мере 15 человек погибли и не менее 40 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом 22 октября сообщает телеканал NDTV.

Авария произошла ночью. В салоне автобуса находились около 100 человек, большинство из них — рабочие из штата Уттар-Прадеш, возвращавшиеся домой. Машина следовала в город Горакхпур.

По данным властей штата, в городе Рева пассажирский автобус врезался грузовик, ранее столкнувшийся с другим грузовым автомобилем. После ДТП в автобус въехал еще один большегруз.

Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали денежные выплаты семьям погибших и тяжелораненых.

Также в ночь на 21 октября в Подмосковье сотрудник одного из подразделений управления МВД России по городскому округу Химки спровоцировал ДТП. Полицейский за рулем Porsche проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате аварии пассажир второй иномарки погиб, водитель был госпитализирован.