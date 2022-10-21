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В Норвегии мужчину оправдали после 16 лет заключения за убийство детей

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Фото: VG/vg.no
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В Норвегии оправдали Вигго Кристиансена, которого из-за ошибки в расследовании признали виновным в изнасиловании и убийстве двух девочек восьми и 10 лет в 2000 году. Он был приговорен к 21 году заключения и провел за решеткой 16 лет. Об этом информирует в пятницу, 21 октября, телекомпания NRK.

«Я хочу просить апелляционный суд оправдать Вигго Кристиансена. Я хотел бы принести самые глубокие извинения», — сказал норвежский генпрокурор Йорн Сигурд Мауруд.

Дело Кристиансена было возобновлено в феврале 2021 года. Спустя 18 месяцев расследования оно оказалось в руках генерального прокурора, который 21 октября вынес окончательный вердикт. Мауруд признал, что приговор по делу был основан на косвенных доказательствах, а вина Кристиансена не доказана.

Как отмечает NRK, Кристиансен вправе рассчитывать на компенсацию в размере 2 млн норвежских крон (11 711 650 рублей).

Обвиняемые в 2000 году Кристиансен и Ян Хельге Андерсен были приговорены к 21 году — максимальное наказание для преступников в Норвегии — и 19 годам лишения свободы соответственно. В результате Андерсена выпустили на свободу в 2016 году.

Кристиансен настаивал на своей невиновности, но следователи и суд сочли его виновным на основании показаний Андерсена и косвенных улик. Дело направлялось на новое расследование не менее семи раз.

В 2018 году Верховный суд Польши полностью оправдал и освободил после несправедливого 18-летнего тюремного заключения Томаша Коменду, осужденного за изнасилование и убийство. Когда Коменду было 23 года, его обвинили в убийстве 15-летней жительницы городка Милошицы. После того как девушку изнасиловали и оставили на морозе, она умерла. Трагедия произошла после дискотеки.

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