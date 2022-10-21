Джорджа Мелони объявила состав нового правительства Италии

Лидер партии «Братья Италии», победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах, Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета. Об этом сообщает в пятницу, 21 октября, итальянский телеканал Rainews24.

Как и ожидалось, большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии. Некоторые должности займут представители партий «Лига» и «Вперед, Италия», которые вместе с партией Мелони победили на выборах.

Посты вице-премьеров получили лидер «Лиги» Маттео Сальвини и вице-президент «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Сальвини стал министром инфраструктуры и транспорта. Таяни получит портфель главы министерства иностранных дел.

Должность главы МВД досталась префекту Рима Маттео Пьянтедози.

Руководителем оборонного ведомства станет бывший замглавы миноброны Гвидо Крозетто, который является одним из основателей «Братьев Италии».

Пост министра экономики и финансов Италии отошел Джанкарло Джорджетти из партии «Лига». Ранее он возглавлял министерство экономического развития.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла передал Мелони мандат на формирование правительства.

Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце 22 октября в 10:00

25 сентября на парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, набрав 44,5%. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

Комментируя «Известиям» итоги выборов, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит. При этом во главе с Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, добавил он.

В свою очередь, в Кремле 26 сентября заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране», и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.