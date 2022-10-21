Джорджа Мелони стала первой женщиной премьер-министром Италии

Лидер партии «Братья Италии», победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах, Джорджа Мелони приняла мандат на формирование правительства Италии, став первой женщиной на посту премьер-министра страны. Об этом 21 октября сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

«Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров», — сказал Дзампетти журналистам.

Дзампетти добавил, что церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце 22 октября в 10:00. Мелони должна объявить состав министров.

25 сентября на парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, набрав 44,5%. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

Вице-председатель итальянской Демократической партии (ДП) Дебора Серракьяни заявила, что партия станет в новом правительстве «главной оппозиционной силой». Правая партия Джорджи Мелони «Братья Италии» лидировала в досрочных выборах, набирая от 41% до 45% голосов.

Комментируя «Известиям» итоги выборов, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит. При этом во главе с Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, добавил он.

В свою очередь, в Кремле 26 сентября заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране», и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.

Между тем, по словам зампредседателя Европарламента Катрин Барли, в Европарламенте опасаются, что Мелони будет брать пример с бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда станет новым премьер-министром Италии.