Apple отключила возможность управления «умным» домом

Клиенты Apple не смогут использовать приложения «Умный дом». Из гаджета разработчиком были удалены специальные приложения. Это связано с нарушением настроек сетевых подключений в удаленных версиях приложений, передает телеканал «Известия». Управлять «умным домом» по-прежнему возможно голосом и через пульт. Пока в приложениях будет доступно только голосовое управление. Это связано с нарушением настроек сетевых подключений. В SberDevices заявили, что компания-разработчик удалила приложение. Пользователи iOS не смогут подключать новые устройства от Sber и управлять. Приложение стало недоступным. На iOS-устройствах пропала такая возможность. Apple работает над решением этой проблемы. Сохраняется возможность управлять голосом и через пульт.

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