Названы самые популярные площадки программы «Музеи — детям»

В этом году самыми популярными площадками для посещения по программе мэра Москвы «Музеи — детям» стали Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Объединение «Выставочные залы Москвы», Музей-заповедник «Царицыно» и Московский государственный объединенный музей-заповедник. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в текущем учебном году школьники и студенты колледжей могут бесплатно посетить 111 столичных музеев и выставочных залов. «Никаких ограничений по числу посещений нет — можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений», — отметила вице-мэр.

За пять лет существования проекта в нем приняли участие 900 тыс. человек. «Они бесплатно побывали в музеях 1,8 млн раз», — добавила Сергунина.

Программа «Музеи — детям» реализуется с 2017 года. Число партнеров проекта, среди которых городские, ведомственные и частные культурные площадки, постоянно растет. В этом году к нему присоединились Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», а также Музей истории района Внуково.

Чтобы бесплатно посетить музей, нужно обратиться в кассу с картой москвича либо идентификатором сервиса «Москвенок» (в виде карты, браслета, брелока или часов). Также можно показать справку об обучении в школе или колледже.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.