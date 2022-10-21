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Троллейбусы исчезнут с маршрутов в Оренбурге

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Оренбурге убирают троллейбусы с маршрутов и демонтируют контактные сети. Сейчас в городе порядка 23–25 работающих троллейбусов. В ближайшее время их заменят на низкопольные комфортабельные автобусы. Об этом рассказал глава города Сергей Салмин.

По его словам, в этом году в Оренбург доставят 67 новых автобусов. В 2023 году город ожидает еще 38 автобусов, а в 2024-м — 32. Поставки осуществляются в рамках соглашения между Минстроем РФ и региональным правительством.

Глава города объяснил, что содержать троллейбусы намного дороже, чем автобусы. Так, чтобы окупить наличие троллейбусов, нужно поднять стоимость проезда в них до 78 рублей, пишет РИА «Оренбуржье». Также отличается стоимость новых единиц транспортных средств. К примеру, новый автобус стоит около 15 млн рублей, а новый троллейбус — 30 млн рублей. Не стоит забывать, что контактная сеть и тяговые подстанции несут колоссальные убытки МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» и бюджету города, отметил градоначальник.

Впрочем, как пишет Урал56.Ру, полностью избавляться от троллейбусов в Оренбурге не намерены. Власти рассматривают вариант сохранения нескольких единиц на каком-то коротком участке. Не исключено, что троллейбусы стилизуют под 1970-е годы и сделают своеобразной визитной карточкой города.

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