Песков про отсутствие планов увеличивать срок службы в армии до 2 лет

Песков про отсутствие планов увеличивать срок службы в армии до 2 лет

2022-10-21 13:05:31

2022-10-21 13:05:31

2022-10-21 13:05:31

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru