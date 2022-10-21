В Париже завершается аукцион Christie's

В Париже 20 октября завершают выставку 150 произведений искусства аукционного дома Christie's. Работы направят в Нью-Йорк, где 9–10 ноября на двух площадках пройдут торги, передает телеканал «Известия». Ожидается, что выручка от продаж превысит $1 млрд. Собранные деньги направят на благотворительность. На аукционе Christie's представлена коллекция ныне покойного соучредителя корпорации «Майкрософт» Пола Аллена. Среди картин работы Жоржа Сёра, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога и других мастеров с мировым именем. Ранее аукционный дом провел выставки в Лос-Анджелесе, Лондоне и Шанхае.

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