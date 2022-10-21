Штат Техас обвинил Google в незаконном сборе биометрических данных миллионов жителей. Власти отметили, что компания собирает фото, записи голоса и другие данные без согласия пользователей уже больше 10 лет (в Техасе действует соответствующий закон). Ранее уже были иски к Google в США, связанные с ненадлежащим обращением с данными пользователей, передает телеканал «Известия». Сама корпорация пока никак не прокомментировала жалобу штата.

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