Во второй тур выборов нового британского лидера выйдут не больше трех
Во второй тур выборов британского лидера выйдут не больше трёх человек. Выборы должны состояться в понедельник, 24 октября, передает телеканал «Известия». Требуется, чтобы кандидатов номинировали не менее 100 их коллег-парламентариев. Номинации будут принимать в письменной форме и по электронной почте. Депутаты проведут голосование, чтобы определить двух финалистов. Выбрать одного из них должны будут рядовые члены Консервативной партии. В настоящий момент ни один из потенциальных кандидатов ещё не выдвигал свою кандидатуру.
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