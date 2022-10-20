Нарколог оценил степень опьянения погибшей в ДТП с участием актрисы Большовой

Нарколог, врач-психиатр Игорь Лазарев в беседе с «Известиями» 20 октября оценил степень опьянения погибшей в аварии в Калужской области женщины с участием российской актрисы Анны Большовой.

В крови 31-летней жительницы деревни Грачевка Олеси Борисенко (Соколовой) было обнаружено примерно четыре промилле алкоголя. Специалист заявил, что большинство людей от этой дозы впадет в алкогольную кому.

«Сильное угнетение сознания, человек плохо перемещается. И летальный исход бывает от такой концентрации. Загруженность, плохо реагирует на какие-то внешние раздражители и так далее. Но бывают какие-то случаи уникальные. Мне реаниматологи рассказывали, что у человека было и пять промилле и он к ним своими ногами дошел. Но в целом эта доза близка к смертельной», — подчеркнул он.

Как добавил Лазарев, любая доза выше трех промилле уже критическая.

«Если у человека длительная алкогольная зависимость, то у него высокая толерантность к алкоголю. Были пациенты, которые и три литра водки могли за сутки выпить на фоне запоя. Они уже привычные к таким большим дозам, и некоторые могут даже перемещаться. Но это относительно бывает. Всё зависит от того, какой организм», — сказал доктор.

Жительница Калужской области незадолго до трагедии выпила не менее литра водки или даже два, предполагает врач.

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 14 октября. Актриса Анна Большова, у которой в Грачевке участок, ехала за рулем Audi Q3. Борисенко переходила дорогу в неположенном и неосвещенном месте. Большова самостоятельно вызвала и дождалась «скорой» и полиции, однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Руководитель литературно-драматургической части, помощник директора «Ленкома» по творческим вопросам Инна Горюнова сделала в беседе с «Известиями» заявление, что Большова в аварии не виновата.

«Человек в темноте, не на переходе, в полной темноте человек кинулся под машину. Большова вызвала сама «скорую», полицию, с места не скрылась. Всё, что можно было сделать, она сделала. Ее никакой вины в этом нет», — объяснила она.

Горюнова сказала, что рассказать подробности она не может, поскольку Большова дала подписку о неразглашении. Актриса продолжает работать и играть в спектаклях.

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, популярность ей принесла роль в рок-опере «Юнона и Авось». Кроме того, ее узнают по таким сериалам, как «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед». В 2017 году она удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации.