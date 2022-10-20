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В Москве впервые появились квартиры–студии с патио

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве впервые в реализации в будут представлены квартиры-студии с собственным патио. Предложение площадью 32,4 кв. м с отдельным входом и приватным патио площадью 8,9 кв. м стоит 17,977 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики сервиса Dombook.

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По данным компании, на первичном рынке в старых границах Москвы предложение с патио предусмотрены всего пятью проектами бизнес-класса и выше. В продаже такие лоты в настоящий момент только в трех из этих жилых комплексов.

«Патио — интересная особенность квартир, которая всегда будет редкостью. Их по определению немного, так как такие форматы возможны только на первых этажах, а первые этажи в Москве в новостройках сейчас делают преимущественно нежилые», — рассказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

По ее словам, поэтому сначала патио вообще можно было встретить только в некоторых проектах загородной «малоэтажки».
«Квартиры с патио всецело отражают скандинавский образ жизни, воплощенный архитектурным языком, — это единение с природой и бережное к ней отношение, гармония архитектуры, жилых пространств с окружающей средой», — сказал директор по девелопменту Forma Сергей Даньшин.

В конце сентября первый вице-президент GloraX Александр Андрианов рассказал «Известиям», что в этом году доля студий на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 50%. Он отметил, если раньше средняя двухкомнатная квартира была площадью 60–65 кв. м, то сейчас популярны евроформаты от 42–45 кв. м.

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