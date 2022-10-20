Путин присвоил Чичериной звание заслуженной артистки РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил российской певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки Российской Федерации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — сообщается в указе, обнародованном 20 октября на сайте правовой информации.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель своих песен, стала популярной в 1990–2000-х годах. Артистка поддерживает Луганскую и Донецкую народные республики, существенную часть творческой деятельности она посвятила событиям после 2014 года.

21 сентября звания народного артиста России удостоился продюсер и композитор Игорь Матвиенко. Он является создателем и художественным руководителем таких музыкальных групп, как «Любэ», «Иванушки International», автором песен «Комбат», «Тополиный пух» и др.