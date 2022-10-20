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Путин присвоил Чичериной звание заслуженной артистки РФ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин присвоил российской певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки Российской Федерации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — сообщается в указе, обнародованном 20 октября на сайте правовой информации.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель своих песен, стала популярной в 1990–2000-х годах. Артистка поддерживает Луганскую и Донецкую народные республики, существенную часть творческой деятельности она посвятила событиям после 2014 года.

21 сентября звания народного артиста России удостоился продюсер и композитор Игорь Матвиенко. Он является создателем и художественным руководителем таких музыкальных групп, как «Любэ», «Иванушки International», автором песен «Комбат», «Тополиный пух» и др.

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