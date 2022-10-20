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Дикая сцена: самые комичные фото животных

Названы финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2022
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Alex Pansier/Comedywildlifephoto.com
Жюри конкурса Comedy Wildlife Photography Awards определило финалистов 2022 года. «Прыгающий Джек» и другие забавные кадры — в фотогалерее «Известий»
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Jennifer Hadley/Comedywildlifephoto.com
Семейные разборки пары папуасских пингвинов на Фолклендских островах, которые автор фото назвал «Talk To The Fin!»
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Michael Eastwell/Comedywildlifephoto.com
«It's all kicking off» — игры кенгуру на австралийском пляже
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Alison Buttigieg/Comedywildlifephoto.com
«Что такое улыбка?! Это когда я улыбаюсь!»
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Kevin Lohman/Comedywildlifephoto.com
«Подмигивание» от американского рыжего лиса
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Miroslav Srb/Comedywildlifephoto.com
«Всем привет» от енота, покончившего с креветками на пляже во Флориде
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Arturo Telle Thiemann/Comedywildlifephoto.com
«Say cheeeese» — спинороги на Азорских островах
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Federica Vinci/Comedywildlifephoto.com
«Обезьяний велнес-центр» в Камбодже
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Jagdeep Rajput/Comedywildlifephoto.com
«Пегас, крылатый конь» в индийском национальном парке Кеоладео
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Thomas Vijayan/Comedywildlifephoto.com
«Happy Feet» в Антарктиде
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Saverio Gatto/Comedywildlifephoto.com
«Маньяки» — стервятники в национальном парке Крюгера в ЮАР
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Ryan Sims/Comedywildlifephoto.com
«Извините... Простите!» — утенок в парке Хунита-Бэй на озере Вашингтон
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Andrew Peacock/Comedywildlifephoto.com
«Неудобная подушка» — морские слоны после схватки за внимание дамы сердца
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Lincoln Macgregor/Comedywildlifephoto.com
«Мой пикник!» — казуар, распугавший голодных туристов в Австралии
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Shuli Greenstein/Comedywildlifephoto.com
«Спешащий совенок» в Израиле
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Jorn Vangoidtsenhoven/Comedywildlifephoto.com
«Лось-акула» в американском Вайоминге
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Jean Jacques Alcalay/Comedywildlifephoto.com
«Misleading African viewpoints 2» — цапля в опасном положении в ЮАР
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Sophie Hart/Comedywildlifephoto.com
«Материнская доля» в Сингапуре
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Comedy Wildlife Photo Awards 2022 (шорт-лист с финалистами)
Фото: Martin Grace/Comedywildlifephoto.com
«Спокойно, выше голову» — королевские пингвины на Фолклендах
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