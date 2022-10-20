Три природных пожара ликвидировали за сутки в Амурской области
В Амурской области за прошедшие сутки лесопожарная группировка ликвидировала три природных пожара в Бурейском округе, Свободненском и Октябрьском районах. Площадь возгорания составляла 460 га.
По-прежнему не удается справиться с пожарами в Архаринском районе на площади 322 га. Пожар возник 18 октября в 9 км от села Сагибово. На тушении работают более 60 человек и три единицы техники. Для мониторинга задействовали квадрокоптер.
Сотрудники лесхоза, десантники, парашютисты Амурской авиабазы и две группы оперативного реагирования пожарной части № 61 работают на тушении пожара в 8 км от села Новопокровка. Угроза населенным пунктам отсутствует, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Тем временем Амурская служба новостей со ссылкой на местных жителей сообщает о крупном природном пожаре в районе села Березовка в Ивановском округе. Пламя уничтожало траву между грунтовой дорогой и группой крупных построек. Агентство обратилось за комментарием в Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Пока информацию о пожаре получить не удалось.
На территории Амурской области объявлен пожароопасный сезон. В Ивановском округе установлен III класс пожарной опасности.
Ранее сообщалось о сохранении пожарной угрозы в Хабаровском крае. По состоянию на 8:00 20 октября на территории региона зарегистрировано три лесных пожара. Общая площадь — 73 га. За прошедшие сутки ликвидировано два пожара на площади 96 га.