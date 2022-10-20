Определены даты проведения Восточного экономического форума в 2023 году

VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор мероприятий — фонд «Росконгресс».

«Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, призванная содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Традиционно на полях форума презентуются прорывные технологии, заключаются знаковые инвестиционные контракты и принимаются ключевые решения для развития страны. Сегодня значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Традиционно для гостей и жителей Дальнего Востока будет подготовлена обширная культурная программа: на выставке «Улица Дальнего Востока» субъекты, входящие в Дальневосточный федеральный округ, представят свои лучшие проекты, уникальные изделия мастеров и самобытную кухню, а на центральных площадках Владивостока пройдет фестиваль «Владивостокские сезоны».

Восточный экономический форум – 2022 собрал более 7000 участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе — около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей.