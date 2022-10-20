Apple вернула VK в App Store

Apple вернула приложение «ВКонтакте» в App Store, когда соцсеть предоставила информацию о владельцах. Приложение было удалено согласно требованию закона после нескольких запросов разработчику, передает телеканал «Известия». В результате из App Store исчезли соцсети «ВКонтакте», «VK музыка», «Мессенджер», а также «Юла» и др. Позже компания подтвердила, что контрольный пакет акций не принадлежит юридическим лицам, попавшим под санкции.

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