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Президент Колумбии обвинил США в разрушении экономик других стран

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Президент Колумбии обвинил США в разрушении всех экономик мира при попытках спасти свою. По его мнению, Вашингтон не задумывается, что может произойти вследствие таких мер, сообщает телеканал «Известия». Он добавил, что экономика латиноамериканских стран опустошается, Латинскую Америку грабят и «обесцениваются все валюты, а не только колумбийское песо».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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