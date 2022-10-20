Пятая часть заправок Франции еще испытывает проблемы с топливом

По данным на среду, 20,3% заправок Франции по-прежнему испытывали проблемы. Во вторник о проблемах сообщали 24,8% заправок, тогда как в понедельник, по данным ведомства, этот показатель составлял 28,1%, сообщает телеканал «Известия». Ситуация с АЗС по стране очень неравномерна. Так, в регионе О-де-Франс, где на пике забастовок сотрудников заводов проблемы были у 55% станций, сейчас их только 15%. В Бургундия-Франш-Конте ситуация остаётся напряжённой – 33,1%, в Овернь-Рона-Альпы – 29,4%. В столичном Иль-де-Франс не работают или функционируют с ограничениями 30% заправок

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