Миллион на репетиторов

Правительство России расширило возможности использования материнского капитала. Премьер-министр Михаил Мишустин 19 октября подписал постановление, согласно которому родители могут за счет этого ресурса оплатить занятия у частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. У индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. Ранее маткапитал можно было тратить на образование в частных организациях только в том случае, если они зарегистрированы как юридические лица.

Образовательные услуги — довольно востребованная сфера приложения средств материнского капитала. Сейчас им можно оплачивать высшее образование, и этим пользуются многие. Причем разрешены такие расходы не только на тех детей в семье, за рождение которых выплачивали капитал.

Также можно оплатить пребывание в частных детских садах. Мы просили расширить такую возможность на оплату услуг нянь, но в этом случае возникают вопросы по их сертификации. Можно использовать материнский капитал и на оплату секций, в которых занимаются дети.

Запрос на использование материнского капитала для оплаты труда частных преподавателей от родителей определенно есть. С репетиторами сейчас занимаются очень многие. Их услуги стали доступнее, когда появились условия для онлайн-занятий. Такая форма обучения стоит дешевле и при этом не уступает по качеству очному репетиторству. Образование на удаленке дает возможность детям из самых отдаленных районов заниматься с хорошими специалистами. Но и это требует материальных вложений со стороны семьи. Будет очень хорошо, если принятое постановление позволит реализовать меру поддержки в отношении онлайн-занятий.

Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей в конце 2021 года опубликовала результаты всероссийского опроса «Семейная политика: меры поддержки глазами семьи и детей». В числе прочих вопросов респонденты рассказали, какая помощь в сфере образования для них наиболее актуальна. Большинство — 60% — назвали бесплатное дополнительное образование для ребенка. Это по большей части кружки и секции. Но в эту же категорию входят и репетиторы, поскольку в старших классах, готовясь к поступлению в вузы, дети, как правило, дополнительно занимаются с частными преподавателями.

В текущей ситуации разрешение использования маткапитала на оплату их услуг можно расценивать как очень позитивный момент, потому что мы всё чаще говорим про индивидуальную маршрутизацию детей. При этом речь идет не только о подготовке к поступлению в вузы — многим детям нужна дополнительная помощь по отдельным предметам. За два года ковида возникали длительные периоды дистанционного образования, и уровень знаний у учеников мог упасть, поэтому приходится их подтягивать. Пусть у родителей будет такая возможность.

Эта мера поддержки наиболее актуальна для семей с двумя детьми и более. Особенно если они погодки. В этом случае родителям приходится практически одновременно оплачивать им занятия с репетиторами, а позже, возможно, и высшее образование. Для многих семей это неподъемные деньги.

Было бы очень хорошо, если бы эта мера поддержки распространялась не только на репетиторов со статусом индивидуальных предпринимателей, но и на самозанятых. Правда, тут возникает вопрос как это контролировать.

Кроме того, если с помощью материнского капитала можно будет оплачивать еще и семейные школы, это тоже станет востребованным, поскольку есть дети с ограниченными возможностями, особенностями развития. Им нужен индивидуальный подход, малочисленные группы, тьютор и так далее. Для таких детей это действительно важно.

Сферу применения маткапитала необходимо расширять и дальше. Потребности семей известны. Наш опрос показал, что большинство нуждается в этих деньгах, чтобы отремонтировать дом или квартиру — так ответили 52% респондентов. Еще 47% выбрали благоустройство дома — это газоснабжение, водоснабжение, канализация и так далее. 40% — приобретение автомобиля, 28% — семейный отдых.

Кроме того, люди хотят за счет средств материнского капитала получать ежемесячные выплаты на ребенка старше трех лет, иметь возможность оплатить образование родителей, услуги няни, вкладывать их в развитие фермерского хозяйства или открытие семейного детского сада. Надеюсь, к мнению людей прислушаются и со временем эти потребности будут учтены.

Автор — зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ

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