Подрядчика на строительство поликлиники определили в Иркутске

В Иркутске определили подрядчика на строительство здания поликлиники № 10. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на выбранном участке ведутся планировочные работы. В ноябре подрядчик начнет переносить инженерные сети, а в 2023 году приступит к земляным работам и обустройству фундамента.

«Со стороны муниципальных властей решим вопросы по размещению строительного городка, организуем дополнительные парковочные места и подъездные пути», — рассказал мэр Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, в шестиэтажном здании поликлиники разместят все необходимые кабинеты, отделение диагностики, лаборатории, а также два бассейна. Учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену, уточняет ИА IrkutskMedia.

Действующая поликлиника располагается в жилом доме. Строительство нового полноценного здания ведется в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения.