Положения обязывают

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и режим среднего уровня реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Кроме того, в ЦФО и ЮФО введен повышенный уровень готовности, а в остальных регионах — базовая готовность. Несмотря на весьма устрашающие термины, новое положение по большей части затронет работу оборонно-промышленного комплекса и госструктур.

Для начала посмотрим, что говорит нам закон «О военном положении». Согласно п. 1 ст. 1 это особый правовой режим, вводимый либо на всей территории России, либо в отдельных территориях в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии, направленной против страны.

Что касается ограничений, то они прописаны в п. 2 ст. 7 закона «О военном положении». Но важно отметить, что их введение должно быть прописано в соответствующем указе президента. В целом же в период военного положения могут вводиться меры, оказывающие поддержку военно-оборонной промышленности, дающие возможность взыскивать (с компенсацией) имущество граждан, требуемое для вооруженных сил.

Кроме того, власти имеют право изменять порядок и время работы отдельных производственных объектов, усиливать охрану общественного порядка, привлекать граждан к труду для нужд обороны. Также может вводиться запрет общественных мероприятий и ограничение движения транспорта. Сотрудники правоохранительных органов имеют полное право остановить автомобиль и провести досмотр.

Интереснее обстоят дела с повышенным режимом готовности. В законодательстве определение для него отсутствует. Поэтому любые указы и ограничения будут следовать из закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». То есть этот режим вводится в случае, если существует угроза возникновения ЧС.

Он предполагает введение особого режима правового регулирования, например, особый порядок работы государственных структур, введение комендантского часа, ограничение передвижения как людей, так и транспортных средств. Здесь важно подчеркнуть, что в этот период гражданам территорий, где введен этот режим, запрещается распространять ложные сведения об угрозе ЧС. В этой связи стоит вспомнить закон о фейках, который действует в России с начала СВО.

Еще один пункт запрещает жителям регионов осуществлять действия, угрожающие их жизни и здоровью. Под него может попадать несоблюдение правил пожарной безопасности. Жители регионов обязаны выполнять инструкции, полученные через СМИ и иным образом, выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей оперативных служб и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

При введении указанных режимов изменения в законодательстве не требуются. А почти любые ограничения вводятся отдельными нормативно правовыми актами, к которым как раз относятся указ президента «О введении военного положения» и «О введении режима повышенной готовности».

К слову, они вступают в силу сразу после объявления. Но для указа «О военном положении» требуется одобрение Совета Федерации — оно должно быть дано в течение 48 часов. Если Совфед не одобрит указ, документ прекращает свое действие на следующий день. Сегодня СФ поддержал решение президента, и это значит, что в настоящее время идет подготовка всех структур к новым режимам, а уже с 20 октября регионы начнут жить по новым правилам. Но, на мой взгляд, на большую часть территорий это никак не повлияет, так как большинство ограничений, которые подразумеваются при военном положении, например комендантский час, введены в ближайшее время не будут.

Автор — член Ассоциации юристов России

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