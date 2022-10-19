Еще одну незаконную свалку ликвидировали в Хабаровске

В Хабаровске ликвидировали несанкционированную свалку, отходы на которой накапливались около 10 лет. Об этом сообщает региональное правительство.

Свалка располагалась в лесополосе в районе улицы Суворова. За десять лет ее площадь достигла 3 тыс. кв. м.

Как уточняет ИА AmurMedia, пространство расчистил регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В течение пяти дней рабочие вручную собрали около 10 т мусора и вывезли его на лицензированный полигон.

Задействовать технику в сборе отходов не представлялось возможным из-за сложного рельефа местности, объяснил руководитель управления контроля регоператора Александр Корчагин.

Незаконные свалки выявляют надзорные органы и местные жители. Ранее было ликвидировано большое скопление мусора на улице Балтийской, 83.