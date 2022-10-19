Режиссер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года

На 62-м году жизни скончался актер, режиссер и кинопродюсер Давид Кеосаян. Об этом в среду, 19 октября, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, супруга младшего брата Давида Кеосаяна Тиграна.

«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. «Джана, нельзя узурпировать ветер!» — говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало», — написала она в своем Telegram-канале.

Давид Кеосаян родился в 1961 году. В 1983 году окончил факультет журналистики МГУ. Среди актерских работ Кеосаяна — роли в фильмах «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Где-то плачет иволга». Кроме того, на его счету — три режиссерские работы и более 40 спродюсированных фильмов, среди которых «Марш Турецкого», «Бедная Саша», «Досье детектива Дубровского».