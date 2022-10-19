В России запатентовали два кроссовера вьетнамского автопроизводителя

Вьетнамский национальный автопроизводитель VinFast запатентовал в России два кроссовера. Об этом 19 октября сообщил портал Drom.

Компания VinFast оформила в РФ патенты на две перспективные модели, которые производитель публично еще не показывал. На одном из документов запечатлен внешний вид субкомпактного кроссовера, на другом — экстерьер компактной машины.

Оба вьетнамских VinFast выполнены в достаточно современном стиле. Субкомпактная модель решена в двухтоновом оформлении кузова — капот и передние стойки окрашены в черный цвет.

В данный момент VinFast располагает двумя моделями кроссоверов — VF-8 и VF-9, но они не подходят под изображения запатентованных машин, хотя на официальном сайте марки есть фото, где видны компактные кроссоверы. Скорее всего, речь идет о моделях на электротяге VF-6 и VF-7. На недавнем парижском автосалоне 2022 года компания сообщила, что готовит для Европы целую гамму электрокроссоверов. Кроме того, VinFast обнародовала стратегию развития марки — свои электромобили марка намерена продавать в Германии, Франции и Нидерландах. В 2019 году VinFast впервые сообщила о возможных планах выйти на рынок РФ, однако позднее каких-то конкретных шагов от компании не последовало.

18 октября о своем решении поставлять в Россию компактный электромобиль Kiira EV рассказал посол Уганды в России г-н Кизиге. Он сообщил, что Уганда намерена в будущем поставлять в Россию электромобили собственного производства. Разработкой электромобилей в Уганде занимается государственное предприятие Kiira Motors, созданное в 2007 году. Модель Kiira EV, представленная в 2011 году, считается первым африканским электромобилем. На сайте производителя сказано, что аккумуляторная система электромобиля Kiira EV состоит из четырех аккумуляторных батарей по 64 литий-ионных элемента, соединенных последовательно. Батарея емкостью 40 А·ч и напряжением 207 В рассчитана на то, чтобы проехать расстояние в 80 км.