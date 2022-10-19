Завод General Motors в Корее увеличит мощность до 500 тыс. автомобилей в год

Компания General Motors намерена увеличить мощность южнокорейского завода компании до полумиллиона автомобилей в год. Об этом 19 октября сообщило агентство Bloomberg.

Специалисты завода, на котором будут производить автомобили GM следующего поколения, в том числе совершенно новый кроссовер Chevrolet, в настоящее время реконструируют производственную площадку.

Ожидается, что на заводе будут выпускать кроссоверы, которые придут на смену модели Chevrolet Trailblazer. Кроме того, в Южной Корее будут производить 10 электромобилей к 2025 году, сообщили в компании.

После завершения модернизации предприятие сможет производить до 60 автомобилей в час. Ожидается, что массовое производство начнется в первом квартале 2023 года.

7 октября стало известно, что компания General Motors провела рестайлинг тяжелого пикапа Sierra HD, включая самую роскошную комплектацию грузовика — Denali Ultimate. Пикапы GMC Sierra HD считаются в США одними из самых статусных и дорогих в тяжелом сегменте, хотя по технике являются аналогами родственных Chevrolet Silverado HD. У адаптивного круиз-контроля модели появился отдельный режим работы с прицепом. Масса буксируемого прицепа выросла с 8,4 до 10,2 т. Версия Sierra 3500 HD, для которой можно заказать задние двускатные колеса, может буксировать за собой прицеп полной массой до 16,3 т.