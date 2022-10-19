«Росатом» начал переговоры по поводу строительства новой АЭС в Турции

«Росатом» начал переговоры с партнерами о проекте новой АЭС в Турции. Заявление сделал генеральный директор российской госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев, сообщает телеканал «Известия». Эксперты считают, что речь может идти о возведении станций в Синопе и Игнеаде на берегу Черного моря. Сейчас структуры «Росатома» завершают возведение первой в Турции АЭС «Аккую». Станция будет состоять из четырех энергоблоков проектной мощностью 4800 МВт. В июле глава российской госкорпорации не исключил возможность нового совместного проекта с Турцией. Ранее сообщалось, что «Росатом» готов построить в республике Центр ядерной науки и технологий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.