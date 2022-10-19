Светлана Радионова встретилась с послом Аргентины

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайном. Стороны обсудили взаимодействие. Глава Росприроднадзора рассказала о Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которую учредила служба в прошлом году и пригласила детей из Аргентины принять в ней участие.

«Мы встретились и обсудили взаимодействие. И в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора. Важно, чтобы дети показали свой взгляд на тему экологии и сохранения окружающей среды. Рассказали, какие, по их мнению, усилия должны предпринимать взрослые, чтобы сохранить природу. Приглашаем детей из Аргентины принять участие в нашей премии «Экология — дело каждого», — сказала в рамках встречи с послом Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора добавила, что в этом году на премию поступило свыше 1 тыс. иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В премии могли участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайт www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайн поприветствовал Светлану Радионову и отметил, что очень рад встрече и взаимному сотрудничеству.

«Ваша премия очень нужная и интересная инициатива. Дело сохранения окружающей среды очень важна. Детям Аргентины тоже будет интересно узнать больше о России. Дети Аргентины обязательно примут участие в премии Росприроднадзора», — сказал господин посол.