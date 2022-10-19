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Путин заявил о необходимости изменения концепции миграционной политики

Путин заявил о необходимости скорректировать концепцию государственной миграционной политики
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. Об этом глава государства сообщил 19 октября на заседании Совета безопасности РФ.

«Необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы», — заявил президент.

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Путин также подчеркнул, что этот вопрос крайне «чувствителен» для национальной безопасности, поэтому власти необходимо эффективно реагировать на мировые изменения, исходя из анализа «новых реалий».

Глава государства отметил, что корректировка миграционной политики должна стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства. Соответствующее поручение, отметил президент, было им дано еще в марте 2020 года.

В феврале 2022 года Путин призвал незамедлительно высылать из страны мигрантов, за которыми замечены любые правонарушения и проявления экстремизма. Как подчеркнул российский лидер, повышенное внимание должно уделяться нейтрализации попыток экстремистов использовать для своих целей интернет.

Также в феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что приток мигрантов в Россию растет, в прошлом году он стал на треть больше, чем в 2020-м. По его словам, в местах компактного проживания мигрантов есть риск образования этнических анклавов. Как подчеркнул Медведев, без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности».

В этом же месяце Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике. Задачей структуры является обеспечение национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

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