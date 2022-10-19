В Совфеде намерены в кратчайший срок рассмотреть указ Путина о военном положении

Совет Федерации рассмотрит указ президента России Владимира Путина о военном положении в отдельных регионах страны в кратчайшие сроки. Об этом 19 октября заявил сенатор Андрей Клишас.

«Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок», — написал политик в Telegram-канале.

Документ будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты, все процедуры будут соблюдены, заверил сенатор.

Как отметили в Кремле, указ о введении военного положения в четырех российских субъектах немедленно передается на утверждение в Совет Федерации.

Ранее в среду Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности, что в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо ввести военное положение. Он подчеркнул, что киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

Глава государства подписал указ о введении военного положения в четырех российских регионах. Военное положение в субъектах будет действовать с 20 октября.

Также президент подписал указ, согласно которому в Крыму, а также в ряде других регионов РФ вводится «средний уровень реагирования».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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