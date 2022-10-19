Экс-игрок ЛФК «Локомотив» Артемов выпал с 17-го этажа в Москве

26-летний Максим Артемов, бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив», упал с 17-го этажа в центре Москвы. По информации «Известий», тело спортсмена нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома на улице Госпитальный Вал в Басманном районе столицы.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Обстоятельства трагедии выясняются.

По словам очевидцев, Артемов выпал из пожарного окна, сообщает телеканал «360». Прохожий, обнаруживший тело, вызвал полицию и медиков. Врачи констатировали смерть спортсмена.

Футболист обучался в московской академии «Спартак», играл в составе нижегородского клуба «Олимпиец» и смоленского ФК «Днепр». За любительский «Локомотив» выступал в 2014 и 2015 годах, сообщается на сайте kp.ru.