Скончался академик РАН Валерий Рубаков

На 68-м году жизни скончался физик-теоретик, академик Российской академии наук (РАН) Валерий Рубаков. Об этом 19 октября сообщил журнал «Успехи физических наук», в котором он работал главным редактором.

Областями исследований Рубакова были квантовая теория поля, физика элементарных частиц и космология. Он стал автором более 160 научных работ, внесших вклад в теорию ранней Вселенной, непертурбативную квантовую теорию и теорию образования барионной асимметрии Вселенной.

Рубаков родился 16 февраля 1955 года в Москве, окончил физический факультет МГУ и аспирантуру Института ядерных исследований Академии наук СССР, в котором стал главным научным сотрудником. В 1989 году Рубаков защитил докторскую диссертацию, в 1990-м был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1997 году — действующим членом РАН.

За свою карьеру Рубаков был удостоен ряда российских и иностранных премий в области физики.