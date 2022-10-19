«Золотой граммофон» поддержит жителей присоединенных и прифронтовых территорий

10 декабря на «ВТБ Арена» состоится главное музыкальное событие года — XVII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет передана организатором церемонии, «Русским радио», в адрес жителей присоединенных и прифронтовых территорий, наиболее нуждающихся в помощи.

Церемония вручения премии «Золотой граммофон» неизменно вызывает огромный интерес со стороны зрителей и проходит при полном аншлаге. Это не только концерт с невероятной праздничной атмосферой, но и знаковое мероприятие, которое каждый год становится музыкальной визиткой эпохи, отражением того, что происходит в мире.

«Русское радио» всегда поддерживает своих слушателей в любой точке Земли и делает это не только на словах. В этом году часть средств, вырученных за продажу билетов на премию «Золотой граммофон», будет передана в качестве гуманитарной помощи нуждающимся гражданам прифронтовых и присоединенных территорий, в адрес медицинских учреждений прифронтовых городов, а также вынужденным переселенцам из Харьковской области.

Несмотря на то что Харьковская область не вошла в состав России, в ней проживает множество русскоговорящих людей, которым сегодня, как никогда, нужна поддержка, нужно чувство, что они не брошены и они не одни. И «Русское радио» считает своим долгом поддержать их, напомнить, что мы вместе!

Почетными гостями XVII церемонии вручения премии «Золотой граммофон» также станут семьи военнослужащих, защищающих нашу Родину в эти непростые дни. Для них приготовлены бесплатные билеты. «Русское радио» надеется, что хотя бы на один вечер сможет подарить этим людям ощущение праздника, и напомнит им и всем зрителям грядущей церемонии, что все будет хорошо.