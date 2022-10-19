Военно-биологическая деятельность США возмутила ряд стран ООН

Группа стран ООН требует применить Конвенцию о биологическом оружии из-за действий США. Участники альянса возмущены работой лабораторий на территории Украины, передает телеканал «Известия». По правилам Конвенции, любая страна-участница ООН при нарушениях может подать жалобу в Совет безопасности. Военно-биологическая деятельность штатов вызывает вопросы у властей. Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты России заявил, что на Украине работает целая сеть объектов под управлением Пентагона.

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