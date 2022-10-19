Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 19 октября, в режиме видеоконференции проводит заседание Совета безопасности. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Как уточняли в пресс-службе Кремля, на заседании рассматриваются вопросы, связанные с нейтрализацией угроз нацбезопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.

В ходе мероприятия запланировано выступление с докладом зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.