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Apple представила новый планшет iPad Pro и Apple Pencil

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Apple представила новую линейку планшетов iPad. Версия iPad Pro внешне похожа на прошлую модель, внутри фирменнный чип M2. Производитель обещает, что теперь процессор будет работать быстрее на 15%, передает телеканал «Известия». Оперативная память нового iPad — 16 ГБ гигабайт. Гаджет также поддерживает новейший стандарт беспроводных сетей. Еще одной новинкой презентации стал Apple Pencil второго поколения. С помощью аксессуара можно наносить четкие эскизы и зарисовки. Дисплей распознает новый стилус на расстоянии 12 миллиметров от экрана планшета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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