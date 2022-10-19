Apple представила новый планшет iPad Pro и Apple Pencil

Apple представила новую линейку планшетов iPad. Версия iPad Pro внешне похожа на прошлую модель, внутри фирменнный чип M2. Производитель обещает, что теперь процессор будет работать быстрее на 15%, передает телеканал «Известия». Оперативная память нового iPad — 16 ГБ гигабайт. Гаджет также поддерживает новейший стандарт беспроводных сетей. Еще одной новинкой презентации стал Apple Pencil второго поколения. С помощью аксессуара можно наносить четкие эскизы и зарисовки. Дисплей распознает новый стилус на расстоянии 12 миллиметров от экрана планшета.

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