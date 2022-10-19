Режиссеру Манскому предъявили подозрение по делу о клевете

Режиссеру Виталию Манскому предъявлено подозрение по уголовному делу о клевете. Об этом 19 октября «Известиям» рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

«Предъявлено подозрение и проводятся следственные действия. Никаких очных ставок и допросов еще не проводилось», — сообщил он.

7 сентября сообщалось о том, что Министерство внутренних дел РФ объявило Манского в розыск. Соответствующая информация появилась в базе на сайте министерства. Как отмечалось, «основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ».

Виталий Манский — продюсер и режиссер документальных фильмов, президент международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест».

В апреле прошлого года Манский подвергся нападению активистов движения SERB. Они подошли к режиссеру, когда он общался с журналистами в ходе фестиваля «Артдокфест», и накинули на его голову мужские трусы.

Фестиваль Манского «Артдокфест» обвиняли в экстремизме, а его фильмы оценивали как сомнительные. При этом депутат Госдумы Виталий Милонов призывал привлечь организаторов мероприятия к ответственности, обвинив их в демонстрации в кинокартинах нацистской символики и разжигании вражды на национальной почве.