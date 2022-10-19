Полиция Шри-Ланки остановила антиправительственную демонстрацию студентов

Сотни студентов столкнулись с полицией в пригороде Коломбо, несколько человек задержаны. Жители Шри-Ланки вышли на демонстрацию с антиправительственными лозунгами, передает телеканал «Известия». Студенты собирались пройти к центральному району Коломбо, но полиция остановила шествие.

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