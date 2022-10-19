Власти Эстонии планируют увеличить оборонный бюджет на следующий год

Эстония увеличит оборонный бюджет в следующем году на 42%. Затраты на вооружение составят примерно 3% от общего ВВП, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. Власти также планируют закупить в Америке реактивные системы залпового огня HIMARS, передает телеканал «Известия». Во время обсуждений главы министерств обороны США и Эстонии договорились поддерживать Украину.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.