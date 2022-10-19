В МИЦ «Известия» обсуждают способы повысить рождаемость в России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 19 октября, проходит круглый стол на тему: «Повышение рождаемости в России: социальные и медицинские аспекты».
Участники:
- Геннадий Сухих, академик РАН, д.м.н., директор ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова;
- Лейла Адамян, академик РАН, д.м.н., главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России;
- Гузель Улумбекова, д.м.н., ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ);
- Виталий Беженарь, д.м.н., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»;
- Наталия Долгушина, д.м.н., заместитель директора ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России — руководитель департамента организации научной деятельности, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России;
- Роман Шмаков, д.м.н., директор Института акушерства ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России;
- Нина Останина, депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей;
- Олег Аполихин, член-корреспондент РАН, член Общественной палаты РФ;
- Елена Уварова, член-корреспондент РАН, д.м.н., акушер-гинеколог, заведующий 2-м гинекологическим отделением (детей и подростков) ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России;
- Елена Игнашина, к.м.н., начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Республики Татарстан (онлайн);
- Татьяна Шигабутдинова, к.м.н., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Республики Татарстан, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» (онлайн);
- Владимир Архангельский, к.э.н., заведующий отделом рождаемости Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (онлайн).